Ширяева Пелагея Ермолаева
Место рождения
Дата рождения1827 или 1828 ст.
Дата смерти07.07.1895 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827 или 1828 ст.
Отец: Ермолай Егоров
Мать: Варвара
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1856 ст.
Сын: Ширяев Онисимов Прокопий Стефанович
Отец ребёнка: Ширяев Степан Анисимов
Рождение ребёнка
1858 или 1860 ст.
Дочь: Уткина Ванюрхина Пераскева Степанова
Отец ребёнка: Ширяев Степан Анисимов
Рождение ребёнка
27.12.1863 ст.
Дочь: Карягина Домна Стефанова Степанова
Отец ребёнка: Ширяев Степан Анисимов
Рождение ребёнка
07.11.1866 ст.
Сын: Ширяев Карп Стефанов
Отец ребёнка: Ширяев Степан Анисимов
Рождение ребёнка
Около 1868 ст.
Отец ребёнка: Ширяев Степан Анисимов
Рождение ребёнка
27.03.1869 ст.
Сын: Ширяев Иван Стефанов
Отец ребёнка: Ширяев Степан Анисимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.07.1895 ст.
от старости