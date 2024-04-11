Ширяева Пелагея Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШиряева Пелагея Ермолаева

Ширяева Пелагея Ермолаева

Место рождения

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1827 или 1828 ст.

Дата смерти

07.07.1895 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827 или 1828 ст.

Отец: Ермолай Егоров

Мать: Варвара

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1856 ст.

Сын: Ширяев Онисимов Прокопий Стефанович

Отец ребёнка: Ширяев Степан Анисимов

Рождение ребёнка
1858 или 1860 ст.

Дочь: Уткина Ванюрхина Пераскева Степанова

Отец ребёнка: Ширяев Степан Анисимов

Рождение ребёнка
27.12.1863 ст.

Дочь: Карягина Домна Стефанова Степанова

Отец ребёнка: Ширяев Степан Анисимов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.11.1866 ст.

Сын: Ширяев Карп Стефанов

Отец ребёнка: Ширяев Степан Анисимов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1868 ст.

Сын: Ширяев Павел Стефанов

Отец ребёнка: Ширяев Степан Анисимов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.03.1869 ст.

Сын: Ширяев Иван Стефанов

Отец ребёнка: Ширяев Степан Анисимов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширяев Степан Анисимов

Смерть
07.07.1895 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от старости
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close