Шишкина Марфа (Мавра) Ермолаева
Место рождения
Дата рождения1832 или 1834 ст.
Дата смерти24.05.1889 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1832 или 1834 ст.
Отец: Ермолай Егоров
Мать: Варвара
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
Около 1863 ст.
Сын: Шишкин Конон Евсеев
Отец ребёнка: Шишкин Евсей Федотов Феодотов
Рождение ребёнка
18.07.1864 ст.
Дочь: Мария Евсеева
Отец ребёнка: Шишкин Евсей Федотов Феодотов
Рождение ребёнка
19.10.1866 ст.
Сын: Шишкин Яков Евсеев
Отец ребёнка: Шишкин Евсей Федотов Феодотов
Рождение ребёнка
24.10.1868 ст.
Сын: Федотов Нестор или Нестер Евсеев
Отец ребёнка: Шишкин Евсей Федотов Феодотов
Рождение ребёнка
Около 1873 ст.
Дочь: Князева Евдокия Евсеева
Отец ребёнка: Шишкин Евсей Федотов Феодотов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.05.1889 ст.
от чахотки