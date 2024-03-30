Шишкина Марфа (Мавра) Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина Марфа (Мавра) Ермолаева

Место рождения

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1832 или 1834 ст.

Дата смерти

24.05.1889 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 или 1834 ст.

Отец: Ермолай Егоров

Мать: Варвара

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
Около 1863 ст.

Сын: Шишкин Конон Евсеев

Отец ребёнка: Шишкин Евсей Федотов Феодотов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.07.1864 ст.

Дочь: Мария Евсеева

Отец ребёнка: Шишкин Евсей Федотов Феодотов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.10.1866 ст.

Сын: Шишкин Яков Евсеев

Отец ребёнка: Шишкин Евсей Федотов Феодотов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.10.1868 ст.

Сын: Федотов Нестор или Нестер Евсеев

Отец ребёнка: Шишкин Евсей Федотов Феодотов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1873 ст.

Дочь: Князева Евдокия Евсеева

Отец ребёнка: Шишкин Евсей Федотов Феодотов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкин Евсей Федотов Феодотов

Смерть
24.05.1889 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от чахотки
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