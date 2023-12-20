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Климин Федор Иванович

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Место рождения

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Климин Иван

Мать: Климина Мария Владимировна

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климина Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климина Феоктиста Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1949

Дочь: Климина Александра Федоровна

Мать ребёнка: Климина Феоктиста Михайловна

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.06.1951

Дочь: Климина Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Климина Феоктиста Михайловна

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1953

Дочь: Потехина (Климина) Тамара Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.04.1954

Сын: Климин Виктор Федорович

Мать ребёнка: Климина Феоктиста Михайловна

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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