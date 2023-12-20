Климин Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Климин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климина Ольга Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1949
Дочь: Климина Александра Федоровна
Мать ребёнка: Климина Феоктиста Михайловна
Рождение ребёнка
24.06.1951
Дочь: Климина Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Климина Феоктиста Михайловна
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Потехина (Климина) Тамара Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1954
Мать ребёнка: Климина Феоктиста Михайловна
Смерть
Неизвестно