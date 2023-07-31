Мария Владим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1905
Отец ребёнка: Климин Иван
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Климин Сидор
Отец ребёнка: Климин Иван
Рождение ребёнка
1914
Сын: Климин Иван Иванович
Отец ребёнка: Климин Иван
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Климин Иван
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Климин Иван