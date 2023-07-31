Мария Владим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Владим

Мария Владим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Климин Кирилл Иванович

Отец ребёнка: Климин Иван

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Климин Сидор

Отец ребёнка: Климин Иван

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Климин Иван Иванович

Отец ребёнка: Климин Иван

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Климин Федор Иванович

Отец ребёнка: Климин Иван

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Климин Василий Иванович

Отец ребёнка: Климин Иван

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область