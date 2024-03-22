Климина Феоктиста Михайловна
Место рождения
Дата рождения1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Рождение ребёнка
11.06.1949
Дочь: Климина Александра Федоровна
Отец ребёнка: Климин Федор Иванович
Рождение ребёнка
24.06.1951
Дочь: Климина Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Климин Федор Иванович
Рождение ребёнка
22.04.1954
Отец ребёнка: Климин Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно