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Климина Феоктиста Михайловна

Место рождения

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1924

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.06.1949

Дочь: Климина Александра Федоровна

Отец ребёнка: Климин Федор Иванович

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.06.1951

Дочь: Климина Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Климин Федор Иванович

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.04.1954

Сын: Климин Виктор Федорович

Отец ребёнка: Климин Федор Иванович

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климин Федор Иванович

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