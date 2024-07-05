Третьякова - -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лохтачева (Третьякова) Анна Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Топоркова (Третьякова) Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Третьяков - -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Третьяков Константин Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Третьяков Николай Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.09.1913
Дочь: Малявкина (Третьякова) Любовь Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно