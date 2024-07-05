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Третьякова - -

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лохтачева (Третьякова) Анна Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Топоркова (Третьякова) Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков - -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Третьяков Константин Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Третьяков Николай Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.09.1913

Дочь: Малявкина (Третьякова) Любовь Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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