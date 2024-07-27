Малявкина (Третьякова) Любовь Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1913
Дата смерти28.01.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1913
Отец: не указан
Мать: Третьякова - -
Рождение ребёнка
01.08.?
Дочь: Апракина Людмила Георгиевна
Отец ребёнка: Малявкин Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
10.08.1937
Дочь: Заматохина Нина Георгиевна
Отец ребёнка: Малявкин Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
04.12.1939
Дочь: Третьякова (Малявкина) Антонина Егоровна
Отец ребёнка: Малявкин Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
19.10.1949
Сын: Малявкин Борис Георгиевич
Отец ребёнка: Малявкин Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
21.04.1955
Сын: Малявкин Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Малявкин Георгий Андреевич
Смерть
28.01.1991