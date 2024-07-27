Малявкина (Третьякова) Любовь Андреевна 16.09.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Малявкина (Третьякова) Любовь Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1913

Дата смерти

28.01.1991

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1913

Отец: не указан

Мать: Третьякова - -

Рождение ребёнка
01.08.?

Дочь: Апракина Людмила Георгиевна

Отец ребёнка: Малявкин Георгий Андреевич

Рождение ребёнка
10.08.1937

Дочь: Заматохина Нина Георгиевна

Отец ребёнка: Малявкин Георгий Андреевич

Рождение ребёнка
04.12.1939

Дочь: Третьякова (Малявкина) Антонина Егоровна

Отец ребёнка: Малявкин Георгий Андреевич

Рождение ребёнка
19.10.1949

Сын: Малявкин Борис Георгиевич

Отец ребёнка: Малявкин Георгий Андреевич

Рождение ребёнка
21.04.1955

Сын: Малявкин Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Малявкин Георгий Андреевич

Смерть
28.01.1991

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