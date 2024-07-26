Третьяков Константин Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Третьякова - -
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Третьякова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Третьякова Светлана Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Третьякова Галина Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно