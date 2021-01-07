Дольников Алексей (Рев) Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дольников Алексей (Рев) Сергеевич

Место рождения

Заковряшино, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

25.05.1929

Дата смерти

07.01.2021

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1929

Отец: Дольников Сергей Исакович

Мать: Дольникова Парасковья Давыдовна

Заковряшино, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дольникова Анна Егоровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дольникова Анна Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дольникова Анна Егоровна

Смерть
07.01.2021
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