Дольников Алексей (Рев) Сергеевич
Место рождения
Дата рождения25.05.1929
Дата смерти07.01.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1929
Рождение ребёнка
02.01.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дольникова Анна Егоровна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дольникова Анна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дольникова Анна Егоровна
Смерть
07.01.2021