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Дольникова Парасковья Давыдовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

24.09.1978

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дольников Сергей Исакович

Рождение ребёнка
23.06.1918

Сын: Дольников Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Дольников Сергей Исакович

Заковряшино, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.10.1920

Сын: Дольников Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Дольников Сергей Исакович

Заковряшино, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.11.1924

Дочь: Дольникова Роза Сергеевна

Отец ребёнка: Дольников Сергей Исакович

Заковряшино, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.05.1929

Сын: Дольников Алексей (Рев) Сергеевич

Отец ребёнка: Дольников Сергей Исакович

Заковряшино, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.12.1934

Сын: Дольников Геннадий Сергеевич

Отец ребёнка: Дольников Сергей Исакович

Заковряшино, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.10.1939

Дочь: Кочнева (Дольникова) Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Дольников Сергей Исакович

Заковряшино, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
24.09.1978
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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