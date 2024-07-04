Дольникова Парасковья Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти24.09.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.06.1918
Отец ребёнка: Дольников Сергей Исакович
Рождение ребёнка
23.10.1920
Сын: Дольников Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Дольников Сергей Исакович
Рождение ребёнка
12.11.1924
Дочь: Дольникова Роза Сергеевна
Отец ребёнка: Дольников Сергей Исакович
Рождение ребёнка
25.05.1929
Сын: Дольников Алексей (Рев) Сергеевич
Отец ребёнка: Дольников Сергей Исакович
Рождение ребёнка
13.12.1934
Сын: Дольников Геннадий Сергеевич
Отец ребёнка: Дольников Сергей Исакович
Рождение ребёнка
16.10.1939
Дочь: Кочнева (Дольникова) Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Дольников Сергей Исакович
Смерть
24.09.1978
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область