Дольникова (Кодолова) Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1933
Дата смерти31.12.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1933
Рождение ребёнка
02.01.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дольников Алексей Сергеевич
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.12.2014