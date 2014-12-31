Дольникова (Кодолова) Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дольникова (Кодолова) Анна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1933

Дата смерти

31.12.2014

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1933

Отец: Кодолов Егор Гаврилович

Мать: Кодолова Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
02.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дольников Алексей Сергеевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дольников Алексей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дольников Алексей Сергеевич

Смерть
31.12.2014
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