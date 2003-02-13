Глебова (Щетинина) Дарья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения22.03.1930
Дата смерти13.02.2003
ПолЖенский
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глебов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Глебов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глебов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Глебов Михаил Васильевич
Бракосочетание
Около 1952
Рождение ребёнка
1953
Сын: Глебов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Глебов Михаил Васильевич
Смерть
13.02.2003