Глебова (Щетинина) Дарья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глебова (Щетинина) Дарья Дмитриевна

Место рождения

Колыхалино, Валуйский, Белгородская область

Дата рождения

22.03.1930

Дата смерти

13.02.2003

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1930

Отец: Щетинин Дмитрий Васильевич

Мать: Щетинина Екатерина Ивановна

Колыхалино, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глебов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Глебов Михаил Васильевич

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глебов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Глебов Михаил Васильевич

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Бракосочетание
Около 1952

Муж: Глебов Михаил Васильевич

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1953

Сын: Глебов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Глебов Михаил Васильевич

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Смерть
13.02.2003
Шелаево, Валуйский, Белгородская область

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