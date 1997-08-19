Глебов Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения19.05.1927
Дата смерти19.08.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глебов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Глебова (Щетинина) Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глебов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Глебова (Щетинина) Дарья Дмитриевна
Бракосочетание
Около 1952
Рождение ребёнка
1953
Сын: Глебов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Глебова (Щетинина) Дарья Дмитриевна
Смерть
19.08.1997