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Глебов Михаил Васильевич

Место рождения

Шелаево, Валуйский, Белгородская область

Дата рождения

19.05.1927

Дата смерти

19.08.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1927

Отец: Глебов Василий Прокофьевич

Мать: Глебова (Шелайкина) Мария Николаевна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глебов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Глебова (Щетинина) Дарья Дмитриевна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глебов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Глебова (Щетинина) Дарья Дмитриевна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Бракосочетание
Около 1952

Жена: Глебова (Щетинина) Дарья Дмитриевна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1953

Сын: Глебов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Глебова (Щетинина) Дарья Дмитриевна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Смерть
19.08.1997
Шелаево, Валуйский, Белгородская область

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