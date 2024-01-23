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Галов Пётр Павлов

Место рождения

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Вычислено 1801 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1764 г.р.

Мать

Вычислено 1761 г.р.

Жена

Вычислено 1808 г.р.

Дети

Вычислено 1828 г.р.
Вычислено 1835 г.р.
Вычислено 1838 г.р.
Вычислено 1843 г.р.

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801 ст.

Отец: Галов Павел Савельев

Мать: Галова Аксинья

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галова Фёкла Васильева

Рождение ребёнка
Вычислено 1828 ст.

Сын: Галов Павел Петров

Мать ребёнка: Галова Фёкла Васильева

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1835 ст.

Дочь: (Галова) Домникия Петрова

Мать ребёнка: Галова Фёкла Васильева

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1838 ст.

Сын: Галов Михаил Петров

Мать ребёнка: Галова Фёкла Васильева

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1843 ст.

Сын: Галов Иван Петров

Мать ребёнка: Галова Фёкла Васильева

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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