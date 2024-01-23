Галов Пётр Павлов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1801 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801 ст.
Отец: Галов Павел Савельев
Мать: Галова Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галова Фёкла Васильева
Рождение ребёнка
Вычислено 1828 ст.
Сын: Галов Павел Петров
Мать ребёнка: Галова Фёкла Васильева
Рождение ребёнка
Вычислено 1835 ст.
Дочь: (Галова) Домникия Петрова
Мать ребёнка: Галова Фёкла Васильева
Рождение ребёнка
Вычислено 1838 ст.
Сын: Галов Михаил Петров
Мать ребёнка: Галова Фёкла Васильева
Рождение ребёнка
Вычислено 1843 ст.
Сын: Галов Иван Петров
Мать ребёнка: Галова Фёкла Васильева
Смерть
Неизвестно