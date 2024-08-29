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Галов Павел Савельев

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Место рождения

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Вычислено 1764 ст.

Дата смерти

1841 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1726 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1761 г.р.

Дети

Вычислено 1782 г.р.
Вычислено 1785 г.р.
Вычислено 1787 г.р.
Вычислено 1801 г.р.
Вычислено 1802 г.р.

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1764 ст.

Отец: (Галов) Савелий Антипов

Мать: не указана

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галова Аксинья

Рождение ребёнка
Вычислено 1782 ст.

Сын: Галов Алексей Павлов

Мать ребёнка: Галова Аксинья

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1785 ст.

Сын: Галов Григорий Павлов

Мать ребёнка: Галова Аксинья

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1787 ст.

Сын: Галов Семён Павлов

Мать ребёнка: Галова Аксинья

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.

Сын: Галов Пётр Павлов

Мать ребёнка: Галова Аксинья

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1802 ст.

Сын: Галов Афанасий Павлов

Мать ребёнка: Галова Аксинья

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1841 ст.
Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область

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