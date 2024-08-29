Галов Павел Савельев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1764 ст.
Дата смерти1841 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1764 ст.
Отец: (Галов) Савелий Антипов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галова Аксинья
Рождение ребёнка
Вычислено 1782 ст.
Сын: Галов Алексей Павлов
Мать ребёнка: Галова Аксинья
Рождение ребёнка
Вычислено 1785 ст.
Мать ребёнка: Галова Аксинья
Рождение ребёнка
Вычислено 1787 ст.
Сын: Галов Семён Павлов
Мать ребёнка: Галова Аксинья
Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.
Сын: Галов Пётр Павлов
Мать ребёнка: Галова Аксинья
Рождение ребёнка
Вычислено 1802 ст.
Мать ребёнка: Галова Аксинья
Смерть
1841 ст.