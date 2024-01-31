Галова Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галова Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1761 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1764 г.р.

Дети

Вычислено 1782 г.р.
Вычислено 1785 г.р.
Вычислено 1787 г.р.
Вычислено 1801 г.р.
Вычислено 1802 г.р.

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1761 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галов Павел Савельев

Рождение ребёнка
Вычислено 1782 ст.

Сын: Галов Алексей Павлов

Отец ребёнка: Галов Павел Савельев

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1785 ст.

Сын: Галов Григорий Павлов

Отец ребёнка: Галов Павел Савельев

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1787 ст.

Сын: Галов Семён Павлов

Отец ребёнка: Галов Павел Савельев

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.

Сын: Галов Пётр Павлов

Отец ребёнка: Галов Павел Савельев

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1802 ст.

Сын: Галов Афанасий Павлов

Отец ребёнка: Галов Павел Савельев

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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