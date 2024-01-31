Галова Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1761 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1761 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галов Павел Савельев
Рождение ребёнка
Вычислено 1782 ст.
Сын: Галов Алексей Павлов
Отец ребёнка: Галов Павел Савельев
Рождение ребёнка
Вычислено 1785 ст.
Отец ребёнка: Галов Павел Савельев
Рождение ребёнка
Вычислено 1787 ст.
Сын: Галов Семён Павлов
Отец ребёнка: Галов Павел Савельев
Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.
Сын: Галов Пётр Павлов
Отец ребёнка: Галов Павел Савельев
Рождение ребёнка
Вычислено 1802 ст.
Отец ребёнка: Галов Павел Савельев
Смерть
Неизвестно