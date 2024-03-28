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Комаров Егор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комаров Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Евдокия Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1899

Сын: Комаров Михаил Егорович

Мать ребёнка: Комарова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
13.04.1902

Сын: Комаров Семен Егорович

Мать ребёнка: Комарова Евдокия Николаевна

Копцево, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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