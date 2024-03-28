Комаров Егор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Комаров Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1899
Мать ребёнка: Комарова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
13.04.1902
Мать ребёнка: Комарова Евдокия Николаевна
Копцево, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно