Комарова Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова Евдокия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
07.11.1899

Сын: Комаров Михаил Егорович

Отец ребёнка: Комаров Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
13.04.1902

Сын: Комаров Семен Егорович

Отец ребёнка: Комаров Егор Алексеевич

Копцево, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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