Комарова Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1899
Отец ребёнка: Комаров Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
13.04.1902
Отец ребёнка: Комаров Егор Алексеевич
Копцево, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно