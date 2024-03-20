Колбина Нина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1930
Дата смерти2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1930
Мать: Авдотья
Рождение ребёнка
11.12.1954
Сын: Колбина Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Колбин Иван Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Репина Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Колбин Иван Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Колбин Иван Семенович
Место жительства
Неизвестно
Макаровка
Смерть
2005