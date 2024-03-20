Колбина Нина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбина Нина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1930

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1930

Отец: не указан

Мать: Авдотья

Рождение ребёнка
11.12.1954

Сын: Колбина Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Колбин Иван Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Репина Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Колбин Иван Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колбин Николай Иванович

Отец ребёнка: Колбин Иван Семенович

Место жительства
Неизвестно
Макаровка
Смерть
2005
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