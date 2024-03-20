Колбин Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбин Иван Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1930

Отец: Колбин Семен Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1954

Сын: Колбина Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Колбина Нина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Репина Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Колбина Нина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колбин Николай Иванович

Мать ребёнка: Колбина Нина Степановна

Место жительства
Неизвестно
Колбино
Смерть
Неизвестно
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