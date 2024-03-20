Колбин Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1930
Отец: Колбин Семен Васильевич
Рождение ребёнка
11.12.1954
Сын: Колбина Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Колбина Нина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Репина Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Колбина Нина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Колбина Нина Степановна
Место жительства
Неизвестно
Колбино
Смерть
Неизвестно