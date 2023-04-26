Аксинья Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти06.10.1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.?.1843
Муж: Леонтий Михайлов
Рождение ребёнка
1845
Сын: Петр Леонтьев
Отец ребёнка: Леонтий Михайлов
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Прасковья (старшая) Леонтьева
Отец ребёнка: Леонтий Михайлов
Рождение ребёнка
19.10.1854
Дочь: Прасковья (младшая) Леонтьева
Отец ребёнка: Леонтий Михайлов
Рождение ребёнка
1857
Сын: Гаврила Леонтьев
Отец ребёнка: Леонтий Михайлов
Рождение ребёнка
17.12.1864
Сын: Игнатий Леонтьев
Отец ребёнка: Леонтий Михайлов
Смерть
06.10.1872
Причина смерти: от холеры