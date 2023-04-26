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Аксинья Константинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

06.10.1872

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.?.1843

Муж: Леонтий Михайлов

Рождение ребёнка
1845

Сын: Петр Леонтьев

Отец ребёнка: Леонтий Михайлов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Прасковья (старшая) Леонтьева

Отец ребёнка: Леонтий Михайлов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.10.1854

Дочь: Прасковья (младшая) Леонтьева

Отец ребёнка: Леонтий Михайлов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Гаврила Леонтьев

Отец ребёнка: Леонтий Михайлов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.12.1864

Сын: Игнатий Леонтьев

Отец ребёнка: Леонтий Михайлов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
06.10.1872
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от холеры
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