Петр Леонтьев
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Леонтий Михайлов
Мать: Аксинья Константинова
Бракосочетание
07.?.1868
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.07.1869
Сын: Илья Петрович
Мать ребёнка: Евфросинья (Евфимия) Иванова
Бракосочетание
15.10.1872
Жена: Феврония Иванова
Рождение ребёнка
27.04.1874
Дочь: Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Феврония Иванова
Смерть
Неизвестно