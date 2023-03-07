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Петр Леонтьев

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Леонтий Михайлов

Мать: Аксинья Константинова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
07.?.1868

Жена: Евфросинья (Евфимия) Иванова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.07.1869

Сын: Илья Петрович

Мать ребёнка: Евфросинья (Евфимия) Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
15.10.1872

Жена: Феврония Иванова

Рождение ребёнка
27.04.1874

Дочь: Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Феврония Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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