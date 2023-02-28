Леонтий Михайлов
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.?.1843
Жена: Аксинья Константинова
Рождение ребёнка
1845
Сын: Петр Леонтьев
Мать ребёнка: Аксинья Константинова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Прасковья (старшая) Леонтьева
Мать ребёнка: Аксинья Константинова
Рождение ребёнка
19.10.1854
Дочь: Прасковья (младшая) Леонтьева
Мать ребёнка: Аксинья Константинова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Гаврила Леонтьев
Мать ребёнка: Аксинья Константинова
Рождение ребёнка
17.12.1864
Сын: Игнатий Леонтьев
Мать ребёнка: Аксинья Константинова
Смерть
Неизвестно