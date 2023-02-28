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Леонтий Михайлов

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: ?

Мать: ?

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
18.?.1843

Жена: Аксинья Константинова

Рождение ребёнка
1845

Сын: Петр Леонтьев

Мать ребёнка: Аксинья Константинова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Прасковья (старшая) Леонтьева

Мать ребёнка: Аксинья Константинова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.10.1854

Дочь: Прасковья (младшая) Леонтьева

Мать ребёнка: Аксинья Константинова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Гаврила Леонтьев

Мать ребёнка: Аксинья Константинова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.12.1864

Сын: Игнатий Леонтьев

Мать ребёнка: Аксинья Константинова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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