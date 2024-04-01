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Портнягин Василий Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1849

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Портнягин Григорий Васильев

Мать: Портнягина Дарья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Настасья Васильева

Мать ребёнка: Портнягина 1, Коркина 2 Мария Родионова

Рождение ребёнка
02.12.1839

Сын: Портнягин Николай Васильев

Мать ребёнка: Портнягина 1, Коркина 2 Мария Родионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Портнягина 1, Коркина 2 Мария Родионова

Смерть
До 1849
Атбасар, Атбасарский район, Акмолинская область
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