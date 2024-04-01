Портнягин Василий Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Настасья Васильева
Мать ребёнка: Портнягина 1, Коркина 2 Мария Родионова
Рождение ребёнка
02.12.1839
Сын: Портнягин Николай Васильев
Мать ребёнка: Портнягина 1, Коркина 2 Мария Родионова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1849
Атбасар, Атбасарский район, Акмолинская область