Портнягина 1, Коркина 2 Мария Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Портнягина 1, Коркина 2 Мария Родионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Настасья Васильева

Отец ребёнка: Портнягин Василий Григорьев

Рождение ребёнка
02.12.1839

Сын: Портнягин Николай Васильев

Отец ребёнка: Портнягин Василий Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Коркин Федор Крест. Д. Зарослой Матвеев

Отец ребёнка: Коркин Матвей Крест. Д. Тавалжаной, Сладчанской Вол. Стефанов

Бракосочетание
30.10.1849

Муж: Коркин Матвей Крест. Д. Тавалжаной, Сладчанской Вол. Стефанов

м. 42 ж. 39 оба вторым браком
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коркин Константин Матвеев

Отец ребёнка: Коркин Матвей Крест. Д. Тавалжаной, Сладчанской Вол. Стефанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Портнягин Василий Григорьев

Смерть
Неизвестно
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