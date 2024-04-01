Портнягина 1, Коркина 2 Мария Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Настасья Васильева
Отец ребёнка: Портнягин Василий Григорьев
Рождение ребёнка
02.12.1839
Сын: Портнягин Николай Васильев
Отец ребёнка: Портнягин Василий Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1842
Бракосочетание
30.10.1849
м. 42 ж. 39 оба вторым браком
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно