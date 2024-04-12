Матрона Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрона Степанова

Матрона Степанова

Место рождения

Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Между 1871 и 1875

Пол

Женский

Отец

Около 1798 г.р.

Мать

Около 1799 г.р.

Муж

Около 1819 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Степан Кузьмин

Мать: Прасковья Степанова

Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1840

Муж: Родион Федоров

Это 1-й брак Родионова Федорова. Второй брак был в 1875 г. с Марьей Филипповой.
Рождение ребёнка
17.03.1847 ст.

Дочь: Матрона Родионова

Отец ребёнка: Родион Федоров

Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Между 1871 и 1875
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close