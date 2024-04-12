Матрона Степанова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиМежду 1871 и 1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: Степан Кузьмин
Мать: Прасковья Степанова
Бракосочетание
1840
Муж: Родион Федоров
Это 1-й брак Родионова Федорова. Второй брак был в 1875 г. с Марьей Филипповой.
Рождение ребёнка
17.03.1847 ст.
Дочь: Матрона Родионова
Отец ребёнка: Родион Федоров
Смерть
Между 1871 и 1875