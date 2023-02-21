Осипова (Зубова) галина николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Зубова) галина николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.57

Пол

Женский

Добавил:

во
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.57

Отец: Зубов николай васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
19.08.1978

Муж: Осипов виктор николаевич

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
27.11.1979

Дочь: Соколова ирина викторовна

Отец ребёнка: Осипов виктор николаевич

Рождение ребёнка
04.12.1982

Сын: Осипов александр викторович

Отец ребёнка: Осипов виктор николаевич

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