Осипова (Зубова) галина николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.57
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.57
Отец: Зубов николай васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
19.08.1978
Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
27.11.1979
Дочь: Соколова ирина викторовна
Отец ребёнка: Осипов виктор николаевич
Рождение ребёнка
04.12.1982
Сын: Осипов александр викторович
Отец ребёнка: Осипов виктор николаевич