Осипов виктор николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипов виктор николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.56

Пол

Мужской

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.56

Отец: Осипов николай кузьмич

Мать: Осипова татьяна павловна

Рождение ребёнка
27.11.1979

Дочь: Соколова ирина викторовна

Мать ребёнка: Осипова галина николаевна

Рождение ребёнка
04.12.1982

Сын: Осипов александр викторович

Мать ребёнка: Осипова галина николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова галина николаевна

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