Осипов виктор николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.56
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.56
Отец: Осипов николай кузьмич
Мать: Осипова татьяна павловна
Рождение ребёнка
27.11.1979
Дочь: Соколова ирина викторовна
Мать ребёнка: Осипова галина николаевна
Рождение ребёнка
04.12.1982
Сын: Осипов александр викторович
Мать ребёнка: Осипова галина николаевна
Бракосочетание
Неизвестно