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Соколова (Осипова) ирина викторовна
Соколова (Осипова) ирина викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.11.1979
Пол
Женский
Отец
Осипов виктор николаевич
56 г.р.
Мать
Осипова (Зубова) галина николаевна
57 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВУ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
27.11.1979
Отец:
Осипов виктор николаевич
Мать:
Осипова галина николаевна
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