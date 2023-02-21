Соколова (Осипова) ирина викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Осипова) ирина викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1979

Пол

Женский

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1979

Отец: Осипов виктор николаевич

Мать: Осипова галина николаевна

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