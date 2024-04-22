Хворост Емельян Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хворост Николай
Рождение ребёнка
1897
Сын: Хворост Андрей Емельянович
Мать ребёнка: Хворост Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
09.11.1900
Дочь: Хворост Александра Емельяновна
Мать ребёнка: Хворост Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хворост Татьяна Емельяновна
Мать ребёнка: Хворост Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хворост Галина Емельяновна
Мать ребёнка: Хворост Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хворост Ефросинья Емельяновна
Мать ребёнка: Хворост Евдокия Ефимовна
Смерть
Неизвестно