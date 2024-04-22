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Хворост Емельян Николаевич

Место рождения

Новостроевка-Первая, Грайворонский, Белгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хворост Николай

Мать: не указана

Новостроевка-Первая, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Хворост Андрей Емельянович

Мать ребёнка: Хворост Евдокия Ефимовна

Новостроевка-Первая, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
09.11.1900

Дочь: Хворост Александра Емельяновна

Мать ребёнка: Хворост Евдокия Ефимовна

Новостроевка-Первая, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хворост Татьяна Емельяновна

Мать ребёнка: Хворост Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хворост Галина Емельяновна

Мать ребёнка: Хворост Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хворост Ефросинья Емельяновна

Мать ребёнка: Хворост Евдокия Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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