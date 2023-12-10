Хворост Евдокия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХворост Евдокия Ефимовна

Хворост Евдокия Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Хворост Андрей Емельянович

Отец ребёнка: Хворост Емельян Николаевич

Новостроевка-Первая, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
09.11.1900

Дочь: Хворост Александра Емельяновна

Отец ребёнка: Хворост Емельян Николаевич

Новостроевка-Первая, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хворост Татьяна Емельяновна

Отец ребёнка: Хворост Емельян Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хворост Галина Емельяновна

Отец ребёнка: Хворост Емельян Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хворост Ефросинья Емельяновна

Отец ребёнка: Хворост Емельян Николаевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close