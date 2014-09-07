Яковлева (Прусакова) (Хомелева) Зинаида Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Прусакова) (Хомелева) Зинаида Владимировна

Место рождения

д. Вулька-Подгородская, Брестския повят, Полесское воеводство Польши

Дата рождения

02.01.1948

Дата смерти

07.09.2014

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1948

Отец: Хомелев Владимир Александрович

Мать: Хомелева (Лукьянчук) Антонина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прусаков Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Прусаков Анатолий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прусаков Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
17.06.1983

Дочь: Телюкова (Яковлева) Елена Владимировна

Отец ребёнка: Яковлев Владимир Иванович

Смерть
07.09.2014

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