Яковлева (Прусакова) (Хомелева) Зинаида Владимировна
Место рожденияд. Вулька-Подгородская, Брестския повят, Полесское воеводство Польши
Дата рождения02.01.1948
Дата смерти07.09.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1948
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прусаков Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Прусаков Анатолий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.06.1983
Дочь: Телюкова (Яковлева) Елена Владимировна
Отец ребёнка: Яковлев Владимир Иванович
Смерть
07.09.2014