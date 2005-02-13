Хомелев Владимир Александрович
Место рожденияс. Мстишино, Вологодский уезд
Дата рождения04.06.1922
Дата смерти13.02.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1922
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хомелев Геннадий Владимирович
Мать ребёнка: Хомелева (Лукьянчук) Антонина Петровна
Рождение ребёнка
02.01.1948
Дочь: Яковлева (Прусакова) (Хомелева) Зинаида Владимировна
Мать ребёнка: Хомелева (Лукьянчук) Антонина Петровна
Смерть
13.02.2005