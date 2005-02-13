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Хомелев Владимир Александрович

Место рождения

с. Мстишино, Вологодский уезд

Дата рождения

04.06.1922

Дата смерти

13.02.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1922

Отец: Хомелев Александр Павлович

Мать: Хомелева (Осокина) Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хомелева (Лукьянчук) Антонина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомелев Геннадий Владимирович

Мать ребёнка: Хомелева (Лукьянчук) Антонина Петровна

Рождение ребёнка
02.01.1948

Дочь: Яковлева (Прусакова) (Хомелева) Зинаида Владимировна

Мать ребёнка: Хомелева (Лукьянчук) Антонина Петровна

Смерть
13.02.2005

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