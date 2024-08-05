Хомелева (Лукьянчук) Антонина Петровна
Место рожденияд. Вулька-Подгородская, Брестския повят, Полесское воеводство Польши
Дата рождения10.10.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хомелев Геннадий Владимирович
Отец ребёнка: Хомелев Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1948
Дочь: Яковлева (Прусакова) (Хомелева) Зинаида Владимировна
Отец ребёнка: Хомелев Владимир Александрович
Смерть
Неизвестно