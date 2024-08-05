Хомелева (Лукьянчук) Антонина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомелева (Лукьянчук) Антонина Петровна

Место рождения

д. Вулька-Подгородская, Брестския повят, Полесское воеводство Польши

Дата рождения

10.10.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1929

Отец: Лукьянчук Петр Данилович

Мать: Лукьянчук (Борисюк) Евдокия Нестеровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомелев Геннадий Владимирович

Отец ребёнка: Хомелев Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хомелев Владимир Александрович

Рождение ребёнка
02.01.1948

Дочь: Яковлева (Прусакова) (Хомелева) Зинаида Владимировна

Отец ребёнка: Хомелев Владимир Александрович

Смерть
Неизвестно

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