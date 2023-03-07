Плехановъ Герасимъ
Место рождения
Дата рождения1765
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Плехановъ Семенъ
Мать: Плеханова Ненила Иванова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Плехановъ Павелъ
Мать ребёнка: Плеханова Анна Дементьева
Рождение ребёнка
1793
Сын: Плехановъ Сильвестръ
Мать ребёнка: Плеханова Анна Дементьева
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Оксинья
Мать ребёнка: Плеханова Анна Дементьева
Бракосочетание
Неизвестно