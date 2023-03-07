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Плехановъ Герасимъ

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Место рождения

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1765

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Плехановъ Семенъ

Мать: Плеханова Ненила Иванова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Плехановъ Павелъ

Мать ребёнка: Плеханова Анна Дементьева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Плехановъ Сильвестръ

Мать ребёнка: Плеханова Анна Дементьева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Оксинья

Мать ребёнка: Плеханова Анна Дементьева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плеханова Анна Дементьева

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