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Плехановъ Семенъ

Место рождения

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1723

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Плехановъ Иванъ

Мать: не указана

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плеханова Ненила Иванова

Рождение ребёнка
1744

Сын: Плехановъ Иванъ

Мать ребёнка: Плеханова Ненила Иванова

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: (Плеханова) Анна

Мать ребёнка: Плеханова Ненила Иванова

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Плехановъ Федотъ

Мать ребёнка: Плеханова Ненила Иванова

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Плехановъ Василий

Мать ребёнка: Плеханова Ненила Иванова

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Плехановъ Герасимъ

Мать ребёнка: Плеханова Ненила Иванова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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