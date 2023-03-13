Плехановъ Семенъ
Место рождения
Дата рождения1723
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Плехановъ Иванъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плеханова Ненила Иванова
Рождение ребёнка
1744
Сын: Плехановъ Иванъ
Мать ребёнка: Плеханова Ненила Иванова
Рождение ребёнка
1752
Дочь: (Плеханова) Анна
Мать ребёнка: Плеханова Ненила Иванова
Рождение ребёнка
1753
Сын: Плехановъ Федотъ
Мать ребёнка: Плеханова Ненила Иванова
Рождение ребёнка
1757
Сын: Плехановъ Василий
Мать ребёнка: Плеханова Ненила Иванова
Рождение ребёнка
1765
Сын: Плехановъ Герасимъ
Мать ребёнка: Плеханова Ненила Иванова
Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан