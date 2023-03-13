Плеханова Ненила Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плеханова Ненила Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1723 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Плехановъ Иванъ

Отец ребёнка: Плехановъ Семенъ

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Плехановъ Семенъ

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Плехановъ Федотъ

Отец ребёнка: Плехановъ Семенъ

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Плехановъ Василий

Отец ребёнка: Плехановъ Семенъ

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Плехановъ Герасимъ

Отец ребёнка: Плехановъ Семенъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плехановъ Семенъ

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