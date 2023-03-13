Плеханова Ненила Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Плехановъ Иванъ
Отец ребёнка: Плехановъ Семенъ
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Плехановъ Семенъ
Рождение ребёнка
1753
Сын: Плехановъ Федотъ
Отец ребёнка: Плехановъ Семенъ
Рождение ребёнка
1757
Сын: Плехановъ Василий
Отец ребёнка: Плехановъ Семенъ
Рождение ребёнка
1765
Сын: Плехановъ Герасимъ
Отец ребёнка: Плехановъ Семенъ
Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плехановъ Семенъ