Плеханова Анна Дементьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плеханова Анна Дементьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Плехановъ Павелъ

Отец ребёнка: Плехановъ Герасимъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Плехановъ Сильвестръ

Отец ребёнка: Плехановъ Герасимъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Оксинья

Отец ребёнка: Плехановъ Герасимъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плехановъ Герасимъ

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