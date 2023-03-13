Червонцев Анатолий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Василиса
Рождение ребёнка
12.01.1972
Сын: Червонцев Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Червонцева Зоя Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанькова Галина Анатольевна
Мать ребёнка: Червонцева Зоя Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Червонцев Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Червонцева Зоя Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно