Червонцев Анатолий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Червонцев Анатолий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Василиса

Рождение ребёнка
12.01.1972

Сын: Червонцев Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Червонцева Зоя Михайловна

Коптевка, Горецкий район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанькова Галина Анатольевна

Мать ребёнка: Червонцева Зоя Михайловна

Коптевка, Горецкий район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Червонцев Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Червонцева Зоя Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Червонцева Зоя Михайловна

Смерть
Неизвестно
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