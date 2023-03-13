Червонцева Зоя Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧервонцева Зоя Михайловна

Червонцева Зоя Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1972

Сын: Червонцев Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Червонцев Анатолий Дмитриевич

Коптевка, Горецкий район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанькова Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Червонцев Анатолий Дмитриевич

Коптевка, Горецкий район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Червонцев Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Червонцев Анатолий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Червонцев Анатолий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close