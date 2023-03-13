Червонцева Зоя Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1972
Сын: Червонцев Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Червонцев Анатолий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанькова Галина Анатольевна
Отец ребёнка: Червонцев Анатолий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Червонцев Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Червонцев Анатолий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно