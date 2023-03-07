Червонцев Александр Анатольевич
Место рождения
Дата рождения12.01.1972
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1972
Рождение ребёнка
01.08.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Червонцева Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
16.04.2011
Дочь: Червонцева Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Середенко Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Середенко Елена