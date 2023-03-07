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Червонцев Александр Анатольевич

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Место рождения

Коптевка, Горецкий район, Могилёвская область

Дата рождения

12.01.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЭД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1972

Отец: Червонцев Анатолий Дмитриевич

Мать: Червонцева Зоя Михайловна

Коптевка, Горецкий район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
01.08.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Червонцева Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
16.04.2011

Дочь: Червонцева Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Середенко Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Середенко Елена

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