Болонина (Курочкина) Марѳа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болонина (Курочкина) Марѳа

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.08.1844

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1844

Отец: Курочкинъ Никита

Мать: Курочкина Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
23.01.1866

Муж: Болонинъ Леонтій

Рождение ребёнка
10.10.1867

Дочь: Болонина Прасковія

Отец ребёнка: Болонинъ Леонтій

Александровка
Рождение ребёнка
03.01.1869

Дочь: Татіана

Отец ребёнка: Болонинъ Леонтій

Александровка
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Сычева Агрофена

Отец ребёнка: Болонинъ Леонтій

Александровка
Рождение ребёнка
21.11.1874

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Болонинъ Леонтій

Александровка
Рождение ребёнка
21.04.1879

Сын: Болонинъ Александръ

Отец ребёнка: Болонинъ Леонтій

Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болонинъ Никифоръ

Отец ребёнка: Болонинъ Леонтій

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