Болонина (Курочкина) Марѳа
Место рождения
Дата рождения26.08.1844
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1844
Отец: Курочкинъ Никита
Мать: Курочкина Матрена
Бракосочетание
23.01.1866
Муж: Болонинъ Леонтій
Рождение ребёнка
10.10.1867
Дочь: Болонина Прасковія
Отец ребёнка: Болонинъ Леонтій
Александровка
Рождение ребёнка
03.01.1869
Дочь: Татіана
Отец ребёнка: Болонинъ Леонтій
Александровка
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Сычева Агрофена
Отец ребёнка: Болонинъ Леонтій
Александровка
Рождение ребёнка
21.11.1874
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Болонинъ Леонтій
Александровка
Рождение ребёнка
21.04.1879
Сын: Болонинъ Александръ
Отец ребёнка: Болонинъ Леонтій
Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болонинъ Никифоръ
Отец ребёнка: Болонинъ Леонтій