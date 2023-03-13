Сычева (Болонина) Агрофена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычева (Болонина) Агрофена

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

1871

Дата смерти

17.10.1903

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Болонинъ Леонтій

Мать: Болонина Марѳа

Александровка
Бракосочетание
31.01.1892

Муж: Сычевъ Василий

Рождение ребёнка
17.06.1892

Дочь: Агрофена

Отец ребёнка: Сычевъ Василий

Александровка
Рождение ребёнка
11.10.1894

Сын: Сычевъ Игнатий

Отец ребёнка: Сычевъ Василий

Александровка
Рождение ребёнка
02.02.1897

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Сычевъ Василий

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.03.1903

Сын: Сычевъ Яковъ

Отец ребёнка: Сычевъ Василий

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
17.10.1903
Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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