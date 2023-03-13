Сычева (Болонина) Агрофена
Место рожденияАлександровка
Дата рождения1871
Дата смерти17.10.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Болонинъ Леонтій
Мать: Болонина Марѳа
Александровка
Бракосочетание
31.01.1892
Муж: Сычевъ Василий
Рождение ребёнка
17.06.1892
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Сычевъ Василий
Александровка
Рождение ребёнка
11.10.1894
Сын: Сычевъ Игнатий
Отец ребёнка: Сычевъ Василий
Александровка
Рождение ребёнка
02.02.1897
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Сычевъ Василий
Рождение ребёнка
17.03.1903
Сын: Сычевъ Яковъ
Отец ребёнка: Сычевъ Василий
Смерть
17.10.1903