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(Сычева) Агрофена

Место рождения

Александровка

Дата рождения

17.06.1892

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1892

Отец: Сычевъ Василий

Мать: Сычева Агрофена

Александровка
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