Карпова Евдокия Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Карпова) Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Карпов Дмитрий Михайлович
Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Карпов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Карпова) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Карпов Дмитрий Михайлович
Смерть
Неизвестно