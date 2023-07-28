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Карпова Евдокия Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Карпова) Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Карпов Дмитрий Михайлович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1843

Сын: Карпов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Карпов Дмитрий Михайлович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Карпова) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Карпов Дмитрий Михайлович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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