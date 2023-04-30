Флорова Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.02.1820 ст.
Сын: Флоров Фёдор Саввич
Отец ребёнка: Флоров Савва Алексеевич
Рождение ребёнка
03.03.1832 ст.
Отец ребёнка: Флоров Савва Алексеевич
Рождение ребёнка
26.04.1835 ст.
Отец ребёнка: Флоров Савва Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.
Сын: Флоров Андрей Саввич
Отец ребёнка: Флоров Савва Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно