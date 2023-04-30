Флорова Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флорова Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1820 ст.

Сын: Флоров Фёдор Саввич

Отец ребёнка: Флоров Савва Алексеевич

Хатунь, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
03.03.1832 ст.

Сын: Флоров Алексей Саввич

Отец ребёнка: Флоров Савва Алексеевич

Хатунь, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
26.04.1835 ст.

Сын: Флоров Афанасий Саввич

Отец ребёнка: Флоров Савва Алексеевич

Хатунь, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.

Сын: Флоров Андрей Саввич

Отец ребёнка: Флоров Савва Алексеевич

Хатунь, Ступино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Флоров Савва Алексеевич

Хатунь, Ступино, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хатунь, Ступино, Московская область
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