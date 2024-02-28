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Флоров Савва Алексеевич

Место рождения

Хатунь, Ступино, Московская область

Дата рождения

06.01.1793 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1793 ст.

Отец: Алексей Фролович

Мать: Евдокия Фёдоровна

Хатунь, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
21.02.1820 ст.

Сын: Флоров Фёдор Саввич

Мать ребёнка: Флорова Ксения Ивановна

Хатунь, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
03.03.1832 ст.

Сын: Флоров Алексей Саввич

Мать ребёнка: Флорова Ксения Ивановна

Хатунь, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
26.04.1835 ст.

Сын: Флоров Афанасий Саввич

Мать ребёнка: Флорова Ксения Ивановна

Хатунь, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.

Сын: Флоров Андрей Саввич

Мать ребёнка: Флорова Ксения Ивановна

Хатунь, Ступино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Флорова Ксения Ивановна

Хатунь, Ступино, Московская область
Смерть
Неизвестно
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