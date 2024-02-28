Флоров Савва Алексеевич
Место рождения
Дата рождения06.01.1793 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1793 ст.
Отец: Алексей Фролович
Мать: Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
21.02.1820 ст.
Сын: Флоров Фёдор Саввич
Мать ребёнка: Флорова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
03.03.1832 ст.
Мать ребёнка: Флорова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
26.04.1835 ст.
Мать ребёнка: Флорова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.
Сын: Флоров Андрей Саввич
Мать ребёнка: Флорова Ксения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Флорова Ксения Ивановна
Смерть
Неизвестно