Флоров Андрей Саввич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835 ст.
Дата смерти20.03.1914 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835 ст.
Отец: Флоров Савва Алексеевич
Мать: Флорова Ксения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Флорова Мария Федотовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1860 ст.
Мать ребёнка: Флорова Мария Федотовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1868 ст.
Мать ребёнка: Флорова Мария Федотовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1869 ст.
Мать ребёнка: Флорова Мария Федотовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1870 ст.
Мать ребёнка: Флорова Мария Федотовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1872 ст.
Дочь: Прививкова (Флорова) Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Флорова Мария Федотовна
Рождение ребёнка
17.12.1874 ст.
Мать ребёнка: Флорова Мария Федотовна
Смерть
20.03.1914 ст.