Флоров Андрей Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФлоров Андрей Саввич

Флоров Андрей Саввич

Место рождения

Хатунь, Ступино, Московская область

Дата рождения

Около 1835 ст.

Дата смерти

20.03.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835 ст.

Отец: Флоров Савва Алексеевич

Мать: Флорова Ксения Ивановна

Хатунь, Ступино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Флорова Мария Федотовна

Хатунь, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1860 ст.

Сын: Флоров Иван Андреевич

Мать ребёнка: Флорова Мария Федотовна

Хатунь, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1868 ст.

Сын: Флоров Василий Андреевич

Мать ребёнка: Флорова Мария Федотовна

Хатунь, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1869 ст.

Сын: Флоров Семён Андреевич

Мать ребёнка: Флорова Мария Федотовна

Хатунь, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1870 ст.

Сын: Флоров Георгий Андреевич

Мать ребёнка: Флорова Мария Федотовна

Хатунь, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1872 ст.

Дочь: Прививкова (Флорова) Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Флорова Мария Федотовна

Хатунь, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
17.12.1874 ст.

Сын: Флоров Игнатий Андреевич

Мать ребёнка: Флорова Мария Федотовна

Хатунь, Ступино, Московская область
Смерть
20.03.1914 ст.
Хатунь, Ступино, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.