Пескова (Попова) Алена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пескова (Попова) Алена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1975

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1975

Отец: Попов Андрей Иванович

Мать: Попова Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
20.10.1993

Дочь: Шлыкова Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Овсюк Виктор Сергеевич

Рождение ребёнка
20.08.1997

Дочь: Вернова (Пескова) Александра Олеговна

Отец ребёнка: Песков Олег Генадьевич

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
08.03.2005

Дочь: Пескова Алена Олеговна

Отец ребёнка: Песков Олег Генадьевич

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
30.04.2013

Дочь: Никитина Богдана Андреевна

Отец ребёнка: Никитин Андрей Александрович

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

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