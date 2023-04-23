Пескова (Попова) Алена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1975
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1975
Отец: Попов Андрей Иванович
Мать: Попова Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
20.10.1993
Дочь: Шлыкова Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Овсюк Виктор Сергеевич
Рождение ребёнка
20.08.1997
Дочь: Вернова (Пескова) Александра Олеговна
Отец ребёнка: Песков Олег Генадьевич
Рождение ребёнка
08.03.2005
Дочь: Пескова Алена Олеговна
Отец ребёнка: Песков Олег Генадьевич
Рождение ребёнка
30.04.2013
Дочь: Никитина Богдана Андреевна
Отец ребёнка: Никитин Андрей Александрович