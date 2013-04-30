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Никитина Богдана Андреевна
Никитина Богдана Андреевна
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Место рождения
Алматы
, Верненский уезд, Семиреченская область
Дата рождения
30.04.2013
Пол
Женский
Отец
Никитин Андрей Александрович
Мать
Пескова (Попова) Алена Андреевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.2013
Отец:
Никитин Андрей Александрович
Мать:
Пескова Алена Андреевна
Алматы
, Верненский уезд, Семиреченская область
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